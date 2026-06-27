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AI禁毒片惹议｜惩教署：承认有不足之处深表抱歉 初心不改继续做好工作

突发
更新时间：21:05 2026-06-27 HKT
发布时间：21:05 2026-06-27 HKT

惩教署发布的禁毒宣传短片《Obsession糖衣陷阱》，提及各种毒品的特性表达手法引起争议，需要下架重新剪辑，改成「快速现形版」，惟新版本上架不足一日亦已下架。惩教署今日（27日）晚上在社交平台发文，指禁毒短片的表达方式及制作引起市民讨论，承认制作团队有不足之处深感抱歉，现时已将相关短片全面下架，希望市民可以继续支持他们的工作，令他们的防罪宣传工作做得更好。

相关新闻 : 惩教署AI禁毒片惹争议下架重剪 「快速现形版」发布不足半日再下架

惩教署承认制作团队有不足之处，深表抱歉。香港惩教署fb图片
惩教署承认制作团队有不足之处，深表抱歉。香港惩教署fb图片

惩教署：制作短片时会平衡创意及大众接受程度

惩教署在帖文中表示，已收到市民的宝贵意见，未来制作团队会检讨整个社交媒体平台的宣传制作流程，在制作任何短片时，会确保防罪教育信息清晰明确，亦会平衡创意及大众的接受程度，希望市民可以继续支持他们的工作，令他们的防罪宣传工作做得更好，「你哋嘅意见我哋收到晒，我哋初心不改继续做好我哋嘅工作」。

 

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