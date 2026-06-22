Save Lily｜父亲称Danny情况每况愈下 盼早日团聚 母获准留院陪伴冀喂人奶

「Save Lily」事件中的两个月大男婴Danny，周日（21日）因发烧先送往律敦治医院，晚上再转送东区医院接受治理。曾先生及关小姐其后先后步出病房，向传媒交代最新情况。

父母盼能喂哺母乳

曾先生表示，Danny现时只是轻微发烧，医生亦指收容所内有数名婴儿同样生病，并已建议一系列诊断及治疗方法。他说，过去数次探视Danny时，均见到儿子健康状况「每况愈下」，感到十分担心。他说：「第一次见佢眼仔辘辘，第二次见佢神情呆滞，第三次见佢就系入医院。就算入到嚟医院，我哋本身系无得探，系因为传媒喺出面睇住嘅情况之下先至有一个特别嘅安排。」他又指，见到Danny见到母亲时会露出笑容，认为儿子希望返到父母身边，同时希望每日都可以食到人奶。

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曾先生续指，Danny出世不足两个月，十分需要家人照料，收容所虽可提供专业照顾，但无法取代亲人陪伴。他提到，Danny每次见到母亲都会表现得较安心，又指男婴一直主要以母乳喂哺，现时改食配方奶粉，担心他未必习惯。

父：每星期探望一次不足够

曾先生又引用联合国《儿童权利公约》第十二条，指Danny的意愿应该获得尊重，强调儿童意愿要被「handle」。他说，每次探望Danny时，儿子都会「靠落妈妈度去」，怀疑他想食人奶，但每星期只得一次探视，认为安排远远不足。他说：「Danny要食人奶嘅意愿未被尊重。」

他又表示，调查已进行两个多星期，Danny目前健康情况正常，但当局仍未采取措施促进家庭团聚。他引用外国例子指，部分地方设有「调查家舍」，可让家长与小朋友一同居住，并由社工监察情况，但香港目前并无类似支援。他认为，现行做法未有充分考虑儿童最大利益及家庭权利。

母获准逗留至早上 9时

关小姐则表示，Danny在收容所时曾出现轻微发烧、流鼻水及有痰等感冒症状。她在病房内抱起他时，见到他头热身凉，便以身体为他调节体温，之后Danny一度醒来望住她，并对她笑，随后靠在胸前休息及食奶，并再次睡着。她说，医院暂时仍在观察，未有为Danny用药，将视乎情况再作跟进。

她又指，现时有一名家长获准留在病房内陪伴Danny至早上9时，待主诊医生及社署职员再作安排。关小姐表示，希望可以留在儿子身边，并喂母乳予Danny，让他得到更合适的照顾。

至凌晨3时半左右，曾先生先行离开医院，早上再回来探望。