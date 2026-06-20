机场劫黄金│匪徒犯案非随机 警:明显有内鬼 熟人所为 部分疑犯已潜逃内地

前日(18日)凌晨12时许，香港机场发生抢金条案件，一名本地男子于机场停车场，被三名蒙面男子持刀伏击，抢走一个背囊内有6条金条，每条重1公斤，总值约港币700万元。警方经追查后，迅速掌握疑犯身份，两日来拘捕7男女，涉「串谋行劫」、「行使虚假文书」、「协助罪犯」等罪。警方相信案件并非随机行劫案，而是有预谋，明显有内鬼通风报信，熟人所为，部分疑犯已潜逃内地，正寻求内地执法机构提供协助，而案中被抢金条仍未寻回。

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新界南总区刑事总部高级警司姚永勤讲述案情时表示，36岁本地男事主受雇一名内地商人，由印尼独自运金回港。他落机后步行到机场三号停车场准备上车时遇袭，后大腿及左前臂受伤，被送往玛嘉烈医院接受治疗，目前情况稳定。匪徒得手后登上接应七人车逃去。

姚强调案件极为严重，随即交由新界南总区重案组调查。人员透过情报分析，加上「锐眼计划」全港闭路电视网络覆盖，短时间内就掌握到案发经过及涉案人物身份。接报后12小时内，警方已展开拘捕行动。截至目前，共拘捕7人，包括4男3女，年龄20至39岁，全部本地居民，并不是全部认识对方，部分有黑社会背景，罪名包括「串谋行劫」、「行使虚假文书」（套假车牌）、「协助罪犯」及其他相关交通罪行如无牌驾驶、驾驶时无第三者保险等。

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被捕人涉案角色包括案件策划人、持刀劫匪、接应司机、车主，以及其他协助犯案的人士，包括为在途疑犯预订酒店等。被捕人全部正被扣查。

姚永勤强调，这宗并非一般街头抢劫，而是有针对性、有预谋的劫案。警方有理由相信，匪徒一早掌握事主的航班、路线、泊车位置等详细资料。案件明显有内鬼，涉及通风报信，熟人参与。

警方已在荃湾区寻获接应车辆，并起回涉案刀具，但尚未寻回金条。另外，部分涉案策划人相信已潜逃内地，警方已透过相关渠道向内地执法单位要求协助，全力缉捕。搜捕行动仍然继续，不排除再有人被捕。

今次短时间内破案，关键在于锐眼计划下闭路电视网络，令警方能在短时间内掌握案件的发生情况，以及掌握匪徒的身份。警方是有决心及有能力，侦破这一类严重罪行，将贼人绳之于法。