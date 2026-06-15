反外围赌博│北角女艇仔收世界杯「波缆」被捕 6男银行户口下注非法赌博网站落网

2026世界杯赛事连场激战掀起全城热潮，警方全方位打击外围赌博，早前在全港多处先后拘捕7名男女。其中6名男子涉嫌透过传统银行或虚拟银行户口，向非法赌博网站下注，涉款共超过40万元，当中一人更先后162次累计豪掷逾32万元赌外围；除此之外，中区警区反黑组亦于昨日（14日）在北角一住宅，拘捕一名以电话非法受注的女「艇仔」，检获赌资及俗称「波缆」的世界杯投注纪录。警方连场拘捕行动，反映「数码投注」难逃法网。

另一方面，各大警区亦持续打击各类非法赌博，并于上周四（11日）分别在北角破获黑帮操控赌档，及在沙田打击2个非法赌档，共拘捕13人。

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「艇仔」借北角住宅掩饰电话受注 警突击搜查拘一女

其中打击受注「艇仔」方面，据了解中区警区反黑组于本月9日起连日打击非法赌博，经情报搜集得知一名58岁姓施女子，在北角英皇道466号乐嘉中心一单位内，透过电话接收六合彩及世界杯的足球投注。至昨日（14日）时机成熟警方采取行动，在上址成功拘捕施女，检获4张总计约2.5万元的六合彩投注记录、一张足球投注记录及手提电话，警方正追查其他涉案人士及幕后主脑等。

警拘6「数码投注」赌客 有人豪掷32万赌外围

至于打击投注方面，警方有组织罪案及三合会调查科（O记）总督察黄宇徽早前在记者会表示，目前不少外围赌博平台以银行及储值支付工具转帐为主，亦增设虚拟货币作支付选项。不过警方强调，无论是何种方法交收外围赌注，警方必定有丰富经验和能力追查应对。据悉，警方已于今年起至6月13日，至少破获6宗利用银行户口投注外围案，拘捕6男涉嫌「向收受赌注者投注」，证明「数码投注」亦难逃警方执法。

其中投注额最高的被捕人为一名32岁姓伍男子，他今年1月至4月中透过银行户口，向非法赌博网站多次落注，前后存入高达162笔款项，总额超过32万元，其后被警方拘捕，案件目前由油尖总区反黑组第2队跟进。

至于最新一宗拘捕行动则发生在6月13日，警方经情报搜集及调查后，得悉一名43岁姓吴男子，涉嫌在今年2月至4月期间，透过银行户口向一个非法赌博网站，先后37次投注超过2.2万元，最后警方于上周六以「向收受赌注者投注」拘捕吴某，案件交由九龙城警区反黑组第1队跟进。

2026世界杯赛事连场激战掀起全城热潮。FIFA图片

其余4名较早前被捕的外围赌客，分别为45岁李男、39岁林男、34岁刘男及33岁林男。他们均于2月至4月间，透过虚拟银行或传统银行支付工具，向非法赌博网站投注户口，存入多笔款项落注，少则19次多则41次，各人投注总额约介乎9400元至2.4万元不等。该4宗案件分别由深水埗、旺角及油尖警区反黑组跟进。

警另破黑帮赌档及街头赌博 拘13人

除了严防外围赌博之外，警方近日亦雷厉风行，打击不同种类非法赌博。例如6月11日，东区警区特别职务队根据情报搜集，突击搜查英皇道英辉大厦一单位，捣破一所由黑社会人士经营的非法赌场，共拘捕6男3女（介乎25岁至67岁）。其中一名49岁姓陶男子为该非法赌场的主持人，涉嫌「营办/管理非法赌场」被捕；另外8人则涉嫌「在赌场内赌博」被捕。警方在行动中检获4部钓鱼机及4部飞机机、现金及一批赌具。

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同日下午，沙田警区特别职务队联同田心分区特遣队成员及军装巡逻小队成员，在区内打击街头赌博。其间人员发现4名老翁（65至83岁），在大围博康邨博逸楼外凉亭赌博「十三张」，遂将他们以涉嫌「在赌场以外任何场所或在街道上进行赌博」拘捕，案件正由沙田警区特别职务队跟进。

举报非法赌博热线：2527 7887

世界杯期间，警方预期非法赌博活动或会增加，遂已展开「戈壁及风盾」行动，以打击外围赌博，并配合宣传、教育、情报等四大方向打击外围。

警方强调，除了受规管的赛马、足球博彩及六合彩，以及获发牌的博彩场所如麻雀馆获法例豁免，其他赌博活动均属犯法，在香港境内对本地或海外外围赌博网站下注均干犯「向收受赌注者投注」罪，最高刑罚为监禁9个月及罚款5万元；至于「收受赌注」，最高刑罚为监禁7年及罚款500万元。市民如欲举报非法赌博活动，请致电热线2527 7887举报。

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