警方西九龙放蛇打击白牌车 拘两司机扣查两车

西九龙总区交通部执行及管制组特遣队今日（6月12日）执法打击「白牌车」。行动中，人员乔装乘客并透过网上平台租用两辆私家车，分别前往深水埗及油麻地。当车辆抵达目的地时，因涉案的车辆均没有有效的出租汽车许可证，故人员拘捕两名分别29岁及39岁的本地男司机。

警方已扣查涉案车辆作进一步检验。两名被捕人涉及「非法驾驶汽车作出租或载客取酬用途」和「没有第三者保险而使用车辆」罪名，已获准保释候查，须于七月中旬向警方报到。

警方已扣查涉案车辆作进一步检验。

根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可处罚款一万元及监禁六个月，再次干犯则可处罚2.5万元及监禁12个月。

警方亦作出呼吁，市民出行时应选择合法的公共交通工具，如果相关车辆的用途是非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或者会失效，一旦发生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均会失去应有的保障。

两名被捕人已获准保释候查，须于七月中旬向警方报到。