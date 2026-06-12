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鬼油站｜海关伙消防葵涌东涌执法 拘两男检10万元未完税汽油

突发
更新时间：21:15 2026-06-12 HKT
发布时间：21:15 2026-06-12 HKT

香港海关联同消防处于6月10日在全港各区突击行动，打击非法燃油活动。行动中，双方人员共侦破两宗相关案件，检获共约3200公升未完税汽油，估计市值约10.4万元，应课税值约2万元，并拘捕两人及检获一辆涉案车辆。

6月10日下午，香港海关联同消防处在东涌石榴埔破获一个非法加油站，检获约1600公升未完税汽油及一批入油工具，当局其后继续调查该非法油站，不排除有人被捕。同日傍晚，海关和消防处人员继续联合行动，在葵涌葵泰路路边破获一个非法流动加油站，并拘捕两男，检获约1600公升未完税汽油、一批入油工具及一辆涉案货车。

葵涌落网两男为非本地人士（57及33岁）被捕，分别怀疑是油站操作员及运油货车司机。 他们涉嫌处理非法燃油，违反《应课税品条例》及《危险品条例》等相关条例，并已被落案控以非法处理《应课税品条例》适用的货品罪名。

根据《应课税品条例》（第109章），被发现载有未完税汽油的车辆，以及任何用作或拟用作干犯相关罪行的工具、用具等物品，不论是否有任何人就任何罪行被定罪，均依法处理及没收。任何人若处理、管有、售卖或购买未完税汽油即属违法。一经定罪，最高可被判罚款100万元及监禁两年。

根据《消防（消除火警危险）规例》，任何人为业务目的而管有或控制受管制物质，以转注入汽车油缸，即属犯罪。《危险品条例》亦规定，除非领有牌照或获豁免，否则任何人制造、贮存、运送或使用危险品，即属犯罪。一经定罪，首次定罪最高可被判罚款10万元及监禁6个月，其后每次定罪，最高可被判罚款20万元及监禁1年。

海关及消防处会继续采取执法行动，打击非法燃油活动。市民可致电海关24小时热线182 8080，或消防处24小时举报热线5577 9666，举报怀疑非法燃油活动。市民亦可透过消防处「火警危险电子投诉平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油击』举报眼」作出举报。

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