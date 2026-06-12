反外围赌博｜警雷厉风行打击 世界杯开锣前夕连拘两艇仔 包括黑帮男及地盘工

四年一度的足球盛事世界杯今日（6月12日）正式揭幕，警方较早时已预期赛事期间非法赌博活动将会显著增加，因而全面展开跨部门行动，雷厉风行打击外围。其中在5月27日欧联决赛日及6月11日世界杯开幕战前夕，警方反黑组探员分别在屯门和上水拘捕两名男子，均为协助非法收受赌注的「艇仔」，检获赌资及投注纪录，重锤出击围剿外围团伙。

近半个月世界杯及欧联等大赛连连，新界北总区反黑组接获情报，发现有不法分子在非法收受赌注。警方随即透过严密监控及埋伏，先后拘捕两名「艇仔」。其中在5月27日欧联决赛日上午10时许，警方根据情报于屯门欣田邨绿田楼外埋伏，截查一名34岁林姓本地男子。据悉该男子具黑帮「屯门新义安」背景，经朋友介绍利用电话收受足球赌注。警方在其身上搜出价值19,500港元的投注纪录纸。

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另外在6月11日世界杯开幕战前夕，新界北总区反黑组第一队探员下午1时许在上水清河邨清润楼外埋伏，截查一名58岁吴姓本地男子。该男子报称地盘工人，被捕后承认收受外围赌博。探员随后将其带回住所搜查，并检走少量现金及一部涉案智能电话作证物。上述两宗案件目前正由新界北总区反黑组持续跟进，不排除有更多人被捕。

警方有组织罪案及三合会调查科总督察较早时提到，世界杯期间警方预期非法赌博活动或会在赛事期间增加，故会以宣传、教育、情报及执法四大方向打击外围。警方直指，非法赌博除了会令参与者欠债累累、家庭破碎，更有机会被犯罪集团操控，被逼干犯淋红油、卖户口洗黑钱等罪行；加上外围资金为犯罪得益，有机会涉及「洗黑钱」而被调查甚至遭检控。根据法例，「洗黑钱」最高可被判罚款500万元及监禁14年，市民切勿以身试法。

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