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太古城母女堕楼｜12岁女童读六年班 校方悲痛：启动危机小组支援师生家长

突发
更新时间：16:02 2026-06-11 HKT
发布时间：16:02 2026-06-11 HKT

太古城一对母女于昨日（10日）早上和夜晚先后堕楼死亡，涉事的12岁女童就读优才(杨殷有娣)书院小学部六年级，校方回复《星岛头条》查询时表示，对女童与其母亲不幸离世深表悲痛，并强调已启动「危机处理小组」，全力为受影响的师生及家长提供情绪支援及辅导。

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校方就事件向学生和家长发通告，表示已启动「危机处理小组」提供支援。
校方就事件向学生和家长发通告，表示已启动「危机处理小组」提供支援。

堕楼女童生前就读优才（杨殷有娣）书院，今日（11日）书院小学部校长陈伟杰向学生和家长发出通告，指校方于昨日获悉一名六年级学生及其母亲不幸离世，全校师生深感悲痛及难过。校方强调已即时启动「危机处理小组」，并联同教育局及相关专业机构，由教育心理学家、辅导心理学家、学校辅导员及教师，全力为受影响的师生及家长提供情绪支援及辅导。

校方又呼提醒各家长，在这段时间多留意子女的表现及聆听他们的倾诉，让他们说出自己的感受，并给予适切的安慰及劝勉。如家长或贵子女因此事有任何困扰，可向班主任、学校辅导员及校长寻求协助。

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防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

 

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