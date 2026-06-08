屯公车祸│Audi「炮弹飞车」酿5伤 34岁男司机涉危驾被捕 网民踢爆屡有前科

屯门公路昨晚（7日）发生严重车祸，一辆奥迪（Audi）私家车往九龙方向行驶，其间失控铲上路中分隔石壆弹起，顿变「炮弹飞车」撞毁灯柱后，再越过对面往元朗方向的行车线，猛撼一辆七人车；碎片亦波及另外两辆私家车，酿成5人受伤。Audi的34岁姓杨男司机涉嫌危险驾驶被捕。事件引来大批网民声讨，有网民认出涉事Audi的自订车牌，怀疑事发时Audi正在斗车，直指该名男司机是屯公「惯犯」，过往不时在路上狂飙，认为心须严惩。

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网上流出事发一刻的车Cam片，所见涉事Audi在屯门公路与另一私家车高速飞驰，其间Audi失控铲上路中分隔石壆后继续滑行，撞毁一条灯柱，再越过对面线。另一段车Cam片见显示，一辆七人车沿屯门公路往元朗方向行驶，其间对面线的Audi如炮弹般冲至，猛撼七人车。画面所见，七人车被Audi撞到「成架弹起」，车头尽毁。

有网民看毕片段，怀疑Audi「斗车」、「同慢线另一部车片紧」。亦有网民认出Audi的自订车牌，直言涉事司机早有「前科」，经常在公路高速飞驶，「喺青山公路大榄段落屯公，日日揸到舞龙咁款」，又揶揄「果（𠮶）日都见识过佢手车，估唔到咁快玩完」。网民纷纷认为必须严惩，「罚款，钉牌，入狱」、「钉佢牌就好啦」。

事发于昨晚9时21分，警方及消防处接报后迅速派员到场。警方经初步调查，显示一辆Audi沿屯门公路第一线往九龙方向行驶，当驶至近青衣方向位置时突然失控，撞向中央分隔石壆后冲入对面行车线，撞向一辆沿屯门公路第三线往屯门方向行驶的七人车，其间碎片飞散击中另外两辆私家车。

意外中，4名男司机分别报称手脚擦伤、颈和腰疼痛并头晕。被撞七人车的一名女乘客则左手骨折。各人清醒，分别由救护车送往屯门医院治理。Audi的34岁姓杨男司机涉嫌危险驾驶被捕，案件由新界北总区交通部意外调查组第4队跟进。