胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债

黑帮和胜和前「坐馆」、绰号「寸哥」的张仲荣（55岁）去年在上水街头被人追债掌掴事件。消息称，张仍在赤柱监狱服刑期间，欠下过百万元赌债，债主是牵涉「泰龙案」的同门猛人「纹身忠」，有人出狱后以为「纹身忠」仍在狱中服刑可以赖数不还，结果惹来掌掴羞辱。

据了解，绰号「纹身忠」的梁国忠因「泰龙案」在赤柱监狱服刑，张则于2022年12月，因「声称是三合会社团的干事」等三罪，被判监32个月20天，同样在赤柱监狱监禁，他被安排入住胜和囚犯为主的监仓，其间多次与同门赌钱，欠下不少赌债，他刑满出狱后，眼见「纹身忠」判囚终身，故拒绝还钱。

消息又称，「纹身忠」手下曾多次致电张逼债无果，其后派人打听其行踪，去年得知他在上水马会道，马上将他逮住，最终上演追债掌掴事件，同时拍下片段。自从掌掴事件发生后，张「神隐」多时，绝少江湖「蒲头」，由于他还钱仍时还时拖，最近流出有关短片。据悉，警方已留意到有关片段，相信会主动接触张仲荣，避免引发江湖风暴。

相关新闻：黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴

片段全长1分37秒，片中张一身白衫白裤及戴帽，一开始他已被人「修理过」，帽歪眼镜甩，状甚狼狈，张说：「嗱，钱一定畀嘅」， 对方大汉问：「点畀？」，张说：「兄弟，唔好郁手郁脚，好唔好」，对方问：「点样找」，言毕又是一巴掌。

有人一度制止：「唔好郁佢」，张又说：「真系唔好郁手郁脚，谂掂佢，好唔好？」对方又问：「点找，几时找？」，张没有明确答案，其间一辆警车经过，有人上前解释：「饮醉酒、饮醉酒」，片段完。