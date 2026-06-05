黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴

网上日前流出一条短片，一名戴帽白衫汉疑被人追债，当街遭掌掴至眼镜飞脱。事件成为江湖热话，有传被掴者为黑帮和胜和前「坐馆」、绰号「寸哥」的张仲荣（55岁）。据悉，张因欠下过百万元街数，去年被债主人马在上水马会道教训一顿。

片段全长1分37秒，片中张一身白衫白裤及戴帽，一开始他已被人「修理过」，帽歪眼镜甩，状甚狼狈，张说：「嗱，钱一定畀嘅」， 对方大汉问：「点畀？」，张说：「兄弟，唔好郁手郁脚，好唔好」，对方问：「点样找」，言毕又是一巴掌。

有人一度制止：「唔好郁佢」，张又说：「真系唔好郁手郁脚，谂掂佢，好唔好？」对方又问：「点找，几时找？」，张没有明确答案，其间一辆私家车经过，司机停车查看，有人解释：「饮醉酒、饮醉酒」，片段完。

消息称，张欠下同门过百万元，因没有还债，去年被人追债，在上水马会道被人掌掴羞辱，由于张事后还钱仍不定期，时还时拖，最近又流出有关短片。

翻查资料，张仲荣刚出狱不久，2022年12月，张涉在芬兰浴室扬言「啲人当我胜和办事人无到」，意指自己为「和胜和」的「坐馆」或「揸数」，被在浴室工作的卧底警员目睹。男子昨在区院承认「声称是三合会社团的干事」等3罪，被判监32个月20天。