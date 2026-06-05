Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黑帮胜和前「坐馆」疑欠下过百万街数 上水街头被掌掴

突发
更新时间：15:55 2026-06-05 HKT
发布时间：15:55 2026-06-05 HKT

网上日前流出一条短片，一名戴帽白衫汉疑被人追债，当街遭掌掴至眼镜飞脱。事件成为江湖热话，有传被掴者为黑帮和胜和前「坐馆」、绰号「寸哥」的张仲荣（55岁）。据悉，张因欠下过百万元街数，去年被债主人马在上水马会道教训一顿。

片段全长1分37秒，片中张一身白衫白裤及戴帽，一开始他已被人「修理过」，帽歪眼镜甩，状甚狼狈，张说：「嗱，钱一定畀嘅」， 对方大汉问：「点畀？」，张说：「兄弟，唔好郁手郁脚，好唔好」，对方问：「点样找」，言毕又是一巴掌。

有人一度制止：「唔好郁佢」，张又说：「真系唔好郁手郁脚，谂掂佢，好唔好？」对方又问：「点找，几时找？」，张没有明确答案，其间一辆私家车经过，司机停车查看，有人解释：「饮醉酒、饮醉酒」，片段完。

消息称，张欠下同门过百万元，因没有还债，去年被人追债，在上水马会道被人掌掴羞辱，由于张事后还钱仍不定期，时还时拖，最近又流出有关短片。

翻查资料，张仲荣刚出狱不久，2022年12月，张涉在芬兰浴室扬言「啲人当我胜和办事人无到」，意指自己为「和胜和」的「坐馆」或「揸数」，被在浴室工作的卧底警员目睹。男子昨在区院承认「声称是三合会社团的干事」等3罪，被判监32个月20天。

 

最Hit
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
星岛申诉王 | 不换衫不冲凉 观塘长发男吓煞途人 亲属揭悲惨人生：代佢讲唔好意思！
申诉热话
8小时前
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
03:21
专访｜非常父：盼政府助救女配合验DNA 与记者对话揭转軚原因 被警分析利弊说服 ｜Save Lily
突发
8小时前
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
01:09
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
22小时前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
2026-06-04 15:48 HKT
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
杨明庄思明8.2吉隆坡结婚 喜帖首曝光准新郎惊变幸福肥 风雨同路十年终修成正果丨独家
影视圈
3小时前
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活
影视圈
7小时前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
21小时前
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
2026-06-04 11:51 HKT
西营盘般咸道街头男子昏迷送院亡。杨伟亨摄
西营盘男子呕血昏倒街头 送院不治
突发
5小时前
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲
影视圈
6小时前