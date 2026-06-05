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4日3宗公共车辆毒驾案 观塘红Van左摇右摆被截 56岁司机被捕

突发
更新时间：18:02 2026-06-05 HKT
发布时间：12:21 2026-06-05 HKT

本港4日内发生3宗公营车辆司机涉毒驾案件，分别涉及小巴及的士，3名介乎53至76岁男司机被捕。警方直指非常重视公共服务车辆司机毒后驾驶的案件，并强调此类行为会严重危害其他道路使用者。

其中在今（5日）早上11时，一部红顶小巴行驶旺角至观塘路线，驶至牛头角道花园大厦喜鹊楼对开，东九龙交通部特遣队巡逻车发现小巴行驶时左摇右摆，于是上前截停该小巴。当时车上有4男1女乘客。警员为小巴司机进行快速口腔液测试，结果56岁男司机对4号海洛英及冰毒呈阳性反应，警员以毒后驾驶罪拘捕该名小巴司机，将他带上警车作进一步调查，并召来缉毒犬搜索车厢，没有进一步发现毒品。

6月5日牛头角道毒驾小巴现场

另外在今日清晨6时左右，警方东九龙交通部特遣队人员在观塘伟业街一带常规巡逻期间，发现一辆往油塘方向的士左摇右摆，形迹可疑，遂于励业街将该辆的士成功截停。警员对53岁姓李司机进行毒理测试，结果显示他对氯胺酮（俗称「K仔」）毒品检测呈阳性反应。警方随后以涉嫌「在药物影响下驾驶」（毒后驾驶）罪名将李男拘捕。

相关新闻：观塘励业街的士左摇右摆 53岁男司机涉毒驾被捕

6月5日观塘励业街毒驾的士现场

另外在本周二（2日），黄大仙东头村道美东邨对出，一部的士沿东头村道行驶，其间因行车不稳，左摇右摆引起警员注意，警员遂截停该部的士调查，发现姓陈(76岁)的士司机神情呆滞，口齿不清，于是向陈男进行快速口腔液测试，验出对海洛英及可卡因毒品呈阳性反应，涉毒后驾驶被捕。

相关新闻：东头村道的士左摇右摆遭警截 7旬司机涉毒驾被捕

6月2日黄大仙东头村道毒驾的士现场

警方斥毒驾严重危害其他道路使用者

警方表示，东九龙总区交通部于6月2至5日在东九龙区一带展开名为「驹始」的执法行动，打击公共服务车辆司机毒后驾驶的违法行为。透过情报主导及加强策略性巡逻部署，人员在行动中分别拘捕两名本地男的士司机及一名本地男小巴司机，年龄介乎54至76岁，涉嫌毒后驾驶。

初步调查显示，被捕人在驾驶公共车辆提供服务前，怀疑曾服用海洛英、「冰」毒及安非他命等毒品，以致驾驶时车辆左摇右摆、行车不稳，易生意外。

其中一名76岁本地男的士司机已被暂控一项「在体内含有任何浓度的指明毒品时驾驶汽车」罪，案件已于6月3日在观塘裁判法院提堂；其余两名司机亦将被暂控各一项「在体内含有任何浓度的指明毒品时驾驶汽车」罪，案件将于明日（6月6日）在观塘裁判法院提堂。

警方强调，非常重视公共服务车辆司机毒后驾驶的案件，并强调此类行为会严重危害其他道路使用者。根据香港法例，毒后驾驶一经定罪，首次定罪最高可被判监禁三年及罚款二万五千元。

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