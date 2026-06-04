入境处打击非法装修拉13男女 4黑工涉网上宣传遭「放蛇」拘捕

入境事务处于6月2日至3日，在全港多区展开代号为「促进」的反非法劳工行动，打击从事装修工作的非法劳工。行动中共拘捕12名怀疑非法劳工及1名涉嫌聘用非法劳工的雇主。

入境处调查人员发现有人利用社交媒体宣传，声称可以来港提供装修服务。调查人员经过情报分析和深入调查后，锁定可疑人士并展开行动，以「放蛇」手法于社交平台上乔装成顾客查询及预订有关服务，其后于非法劳工来港提供服务时将其拘捕。被捕的怀疑非法劳工为4名男子（33至53岁）。

入境事务处于6月2至3日在全港多区展开代号为「促进」的反非法劳工行动。

另外，调查人员根据情报，搜查了多个目标地点，包括装修工厦及住宅单位等，共拘捕8名怀疑非法劳工及1名涉嫌聘用非法劳工的本地雇主。被捕的怀疑非法劳工为6男2女（28至54岁），涉案雇主则为一名45岁女子。有关雇主的调查仍然在进行，不排除有更多人被捕。

入境处提醒市民，从事黑工或聘用非法劳工均属严重罪行，一经发现违例者可被判即时监禁。市民如发现怀疑非法劳工，可致电专线「185 185」举报。