Save Lily｜法庭按指示送Danny往收容所 其父母同意抽取DNA作比对

「Save Lily」事件轰动全港，一对港人情侣在芬兰家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情况被瑞典强制接管。两人回港后再于家中诞下幼子Danny，惟拒绝向入境处提交DNA报告证明血缘关系，令Danny至今仍未获发出世纸，成为无证婴儿。警方昨日（6月2日）以涉嫌「对所看管儿童或少年人虐待或忽略」拘捕二人，至于Danny则被送往医院检查。警方、入境处及社会福利署于今日（6月3日）下午5时30分进行记者会交代事件。

西九龙总区刑事总部(刑事)(行动)警司程知仁表示，有一对港人父母在家中产子，但未有带男婴去医院作身体检查，申请出世纸期间拒绝提交血缘关系证据。政府成立跨部门工作组，包括保安局、劳福局、警务处及社会福利处。由于男婴无香港出世纸，出生后未有带到医院作身体检查，触犯

疏忽照顾罪，警方昨日拘捕父母，并将男婴送到医院检查。男婴经检查后，没有表面伤势，同时人员亦成功取到父母及男婴的DNA样本作较对，之后送往政府化验所。被问到该对父母可否保释，他则指案件完成调查后会考虑让他们父母保释。

社会福利署保护家庭及儿童服务课高级社会工作主任李咏诗指，已向法庭申请保护令，今早法庭已指示儿童送往收容所，交由专业人士照顾。

入境处表示，根据法例，父母因在42天内为婴儿做出身登记，就在家分娩的个案，一般来说都会要求父母提供证据，证明婴儿身份。就今次个案，入境处一直都有要求父母提供相关证据，但该对父母一直未有提供。就Lily个案，已联络外交部驻港特派员公署并查询瑞典当局，包括Lily在瑞典的身份及被接管后的后续安排，待瑞典当局回复再作安排。

社署强调今早已向法庭申请保护令，需要时间向涉事父母见面及搜集资料作评估，之后交由法庭，等候指示作进一步相关福利计划。