翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育

香港篮球名宿翁金骅在汉华中学执教期间体罚学生，事件引起社会关注，校方指事件发生于2023/24学年，已暂停涉事教练的职务，并与警方紧密联系。据了解，涉事学生当时就读中二，因迟到及忽略篮球训练而被管教。事件曝光后，警方主动联络学校，并透过校方联络该名学生及其家长，惟家长及学生均认为事件属纪律教育，拒绝报警及不会给予口供。

消息指，涉事学生现于汉华中学就读中四，仍为篮球队成员。他声称与教练及队友关系融洽，并不希望受这件发生在两年前的事件影响。

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警方就事件回复《星岛头条》查询时表示，并未接获相关报案，东区警区得悉有关事件后，已主动向涉事学校了解情况。据校方表示，已就涉事片段与相关学生及家长进行沟通。东区警区警民关系组学校联络主任会继续与校方保持紧密联系，并因应情况提供适切协助，以维护校园安全及学生福祉。

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另外，教育局亦非常关注有关事件，表示知悉后即时联络学校跟进。学校已启动危机处理小组跟进，包括即时暂停相关教练的职务，以及为有需要的学生及家长提供辅导和支援。教育局已要求学校严肃跟进事件及尽快提交报告，详细交代事件，会继续与学校保持联络，跟进及提供适切协助。

