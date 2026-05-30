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「健康观塘 爱宠学堂」举行 逾400市民参与 推广爱护动物人宠共处

突发
更新时间：19:19 2026-05-30 HKT
发布时间：19:19 2026-05-30 HKT

为宣扬爱护动物讯息、关注宠物健康，及人宠共处之间衞生健康问题，观塘健康城市督导委员会，联同香港复苏学院、观塘海滨活动空间主办，并由观塘民政事务署及观塘警区耆乐警讯名誉会长会，协辧「健康观塘 爱宠学堂」，活动今日（5月30日）于海滨活动空间1号场顺利举行。

活动内容非常丰富有警犬、消防搜救犬及生化幅核机械犬、海关搜查犬示范表演， 兽医专题讲座及守护动物法律常识讲座、宠物CPR 及急救工作坊，为大家带来实用的宠物资讯。还有宠物玩乐区、领养推广活动及亲亲导盲犬等等。是次活动获得逾400名市民到场支持市民支持参观。

郭俊峰简启恩等出席

出席活动嘉宾包括入境事务处处长郭俊峰、警务处副处长(国家安全)简启恩、观塘民政事务专员何立基、海关助理关长(情报及调查)黄浩然、消防处助理处长(九龙)曾永鸿、立法会议员邓家彪、发展局起动九龙东副专员黄国扬、警务处观塘警区指挥官张天颐总警司、观塘健康城市督导委员会暨观塘警区耆乐警讯名誉会长会主席胡劲恒等。

胡劲恒提到，现时政府不同部门都推出宠物友善计划，狗狗进入餐厅、公共交通工具、公立医院探病都正在积极推进，而警察亦很早成立动物守护计划，宠物不再只是家庭成员的一份子，更加是社区的一份子。所以有须要一齐关注宠物健康及人宠共处之间要注意的卫生及健康问题。

观塘警区全力支持人宠共融，亦希望透过现场摆放提子吹气公仔，及观塘耆乐会员的细心解说，提升市民对骗案的认识及警觉性。

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