机场两的士相撞 一司机背痛受伤

香港赤𫚭角国际机场发生车祸。周三（28日）凌晨零时许，两辆分别为传统红色市区的士及新型「大黄蜂」的士，在的士站对开的机场落客区发生猛烈相撞，事故导致其中一名司机报称背痛受伤，需由救护车送院治理。

现场零件散落一地 的士车头严重毁烂

从网上疯传的两段现场影片可见，车祸现场满目疮痍。涉事的新型「大黄蜂」的士车头严重凹陷毁烂，防撞栏及车头组件几近全毁；而另一辆红色市区的士的车尾亦被撞至严重变形。

强烈的撞击力导致大批汽车碎片及残骸散落方圆数十米地面，现场一片狼藉，部分路旁的临时交通锥（雪糕筒）及铁栏亦被撞至飞歪或断裂。

意外发生后，大批机场职员及热心市民在场协助维持秩序。从片段可见，涉事「大黄蜂」的士的司机在事后仍能自行下车，并步向车尾查看情况及与在场人士沟通。

据影片内的人声描述，怀疑「大黄蜂」的士失控，由的士站横越候车处，撞到一辆停在落客区的红的。警方目前正就两车相撞的具体原因展开调查。