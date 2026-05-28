Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场两的士相撞 一司机背痛受伤

突发
更新时间：02:04 2026-05-28 HKT
发布时间：02:04 2026-05-28 HKT

香港赤𫚭角国际机场发生车祸。周三（28日）凌晨零时许，两辆分别为传统红色市区的士及新型「大黄蜂」的士，在的士站对开的机场落客区发生猛烈相撞，事故导致其中一名司机报称背痛受伤，需由救护车送院治理。

现场零件散落一地 的士车头严重毁烂

从网上疯传的两段现场影片可见，车祸现场满目疮痍。涉事的新型「大黄蜂」的士车头严重凹陷毁烂，防撞栏及车头组件几近全毁；而另一辆红色市区的士的车尾亦被撞至严重变形。

强烈的撞击力导致大批汽车碎片及残骸散落方圆数十米地面，现场一片狼藉，部分路旁的临时交通锥（雪糕筒）及铁栏亦被撞至飞歪或断裂。

意外发生后，大批机场职员及热心市民在场协助维持秩序。从片段可见，涉事「大黄蜂」的士的司机在事后仍能自行下车，并步向车尾查看情况及与在场人士沟通。

据影片内的人声描述，怀疑「大黄蜂」的士失控，由的士站横越候车处，撞到一辆停在落客区的红的。警方目前正就两车相撞的具体原因展开调查。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
01:00
蔡一杰癌细胞扩散最新状态曝光  孤身落茶餐厅素颜憔悴身形消瘦  揸机与粉丝自拍展绅士风度
影视圈
17小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
饮食
7小时前
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
佐敦醉琼楼饭店结业！64年客家菜名店翻新求变不果：不敌时势 梅菜扣肉／盐焗鸡以后要去呢度食...
饮食
13小时前
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
旅行团风光不再？逼爆照揭三大不败神话引热议：后生仔都争住报？｜Juicy叮
时事热话
13小时前
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
01:49
打风｜热带气旋命名「蔷薇」 天文台发移动路径 料「升呢」至强台风！
社会
13小时前
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
55岁李蕙敏惊传婚变 IG删光与英籍老公合照恩爱不再 单拖凑仔与中性密友夜蒲摸大髀
影视圈
6小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散钞?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
2026-05-26 16:54 HKT
被追问案件是否已经完结时，郑中基语气无奈地直接回应：「未呀！」
01:14
郑中基离婚官司拖足一年仍未达共识 老爷郑东汉呻被拖落水 余思敏见记者即闪丨独家
影视圈
9小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
2026-05-26 13:12 HKT
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
胡慧中偕女拍片「何志平」现身？ 200磅何嘉珍被赞五官似洪欣 童年惨遭霸凌匿厕所食饭
影视圈
7小时前