珍惜生命│大围显径邨男子飞堕平台 当场死亡

大围有人堕楼死亡。今日（21日）下午2时38分，显径邨显祐楼一名男子由高处堕下，倒卧在一楼平台昏迷不醒。现场是车公庙路69号，救援人员赶到，惟事主已当场死亡。

警方用帐篷遮蔽遗体，并在大厦对开空地检获一只怀疑属于事主的波鞋，正调查死者身份及堕楼原因。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service