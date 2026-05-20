黄雨｜上水打鼓岭多处水浸 停车场犹如泽国 多辆小巴死火坏车被困

天文台今日（20日）晚上9时发出黄色暴雨警告信号，其中新界北区的每小时雨量料或逾100毫米，有可能出现严重水浸。多名居于上水及粉岭的网民表示，上水太平邨及彩园邨的停车场出现水浸，部份位置更水深及小腿，上水中心对开更有道路被淹浸，如同泽国一样。

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其中警方于晚上9时至10时期间接获上水及打鼓岭区多宗水浸求助，唐公岭、天光甫、金钱路等处有多名市民报称被困屋内，亦有人指彩园路近宝石湖邨有隧道水浸。

另外，警方亦接获至少3名小巴司机求助，指小巴因水浸死火坏车被困。晚上10时许，一辆小巴驶至粉锦公路近唐公岭对开时因水浸死火，估计水深约0.5米，司机及乘客共13人被困车内。其后亦有一辆小巴在沙头角公路-马尾下段近金钱村死火被困，幸没有人受伤。