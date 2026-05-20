陈子达：香港续任世界海关组织亚太区副主席 任命将下月正式通过

一连三日的第27届世界海关组织亚太区首脑会议今日（20日）结束，海关关长陈子达表示，今次会议取得丰硕成果，香港获与会的成员一致支持，续任世界海关组织亚太区副主席至2028年度，展现亚太地区各各成员对香港的信任及肯定，任命将于下月正式通过。

陈子达表示，今次会议是亚太地区年度最高级别会议，汇聚近120位亚太地区的海关首长、高级官员及世界海关组织地区机构代表参与，世界海关组织秘书长Ian Saunders亦应邀出席。在过去两年，香港海关积极举办18个具标志性的活动，促进知识共享及合作，亦增强亚太区成员之间凝聚力，展现各方推动区域发展的决心。

海关关长陈子达表示，香港续任世界海关组织亚太区副主席至2028年度。何健勇摄

陈子达续称，香港海关会更积极发挥推广者及促成者的角色，致力提升香港在世界海关组织的话语权，讲好香港故事，维护多边主义，推进国际合作，提升地区的执法效能。另外，香港海关会继续配合特区政府「香港无处不旅游」的理念，去展示香港的国际形象及多元魅力。

另外，陈子达又指今年4月俗称入「鬼油」的非法燃油转注活动较去年同期有明显增长，在过去数月海关共检取8辆车，涉及跨境运输电油来港，另有7辆车涉及市内燃油转注而被海关检取。海关呼吁驾驶者，如买卖未完税燃油或其他应课税品，需负上刑责。

