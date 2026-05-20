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珍惜生命│大围美田邨单位传臭味 揭57岁男住客烧炭亡

突发
更新时间：11:05 2026-05-20 HKT
发布时间：11:05 2026-05-20 HKT

 今（20日）早上10时20分，大围美田邨美满楼一单位，保安员报案指上址传出臭味，怀疑有人晕倒屋内。救援人员接报到场，发现单位内一名57岁姓田男住客当场死亡，身旁有烧过的炭，相信事主烧炭自杀。

警方没有检获遗书，调查后知悉事主有情绪病纪录，其死因有待验尸后确定。

警车与救护车到场。梁国峰摄
警车与救护车到场。梁国峰摄
消防员接报到场。
消防员接报到场。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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