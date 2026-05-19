九龙城冷气工堕毙｜香港空调制冷业职工总会促当局彻查 做好善后工作

九龙城发生夺命工业意外，一名38岁男冷气技工维修冷气机期间，意外由11楼跌落2楼平台，送院抢救后不治。港九劳工社团联会（劳联）成员会香港空调制冷业职工总会，对是次夺命工业意外表示极度悲痛，并向死者家属致以最深切慰问，促请当局彻查，做好善后工作。 香港空调制冷业职工总会表示，高空安装及维修冷气的安全措施不容忽视。根据现行指引，雇主必须为从事高空工作的雇员提供安全的作业环境、合适的工作平台或安全吊带。

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工业伤亡权益会总干事萧倩文赶抵医院协助家属。曾志恒摄

另外，天文台于今日中午发出黄雨，根据劳工处指引应尽快停止户外工作。该会促请劳工处及警方彻底彻查意外成因，厘清雇主有否提供安全装备、现场有否足够防堕措施，并尽快公布调查结果。同时要求当局做好善后工作，包括申领赔偿及提供心理辅导。

香港空调制冷业职工总会会务主任许锡强表示，根据法例规定，从事安装或维修冷气等高空工作，必需要搭盖棚架及配备安全带，故怀疑事主没有绑好安全带肇事。同时，他表示现场有一个棚架倾侧，认为十分罕见及危险，惟不肯定是否与意外有关。

工业伤亡权益会表示，对意外深感难过，职员已赶抵医院陪伴及协助家属，将继续跟进。工权会提醒所有雇主及员工，于进行高空工作时必须使用全身式安全带和独立救生绳等合适的个人防护装备，且特别注意安全。

香港打铜铁器冷气工程从业员职工会理事杨莉亦在事发后即时前往广华医院了解情况，并向逝者家属表达工会的深切哀悼与诚挚慰问。工会指高空作业必须全程正确佩戴合规安全带、安全绳及可靠锚点，严禁站立冷气机外壳、徒手攀爬、无保护外墙移动等玩命行为，强烈要求劳工处、警方全速彻查意外成因，依法追究相关责任，并发出职安警示，堵塞监管漏洞，避免同类悲剧重演。

