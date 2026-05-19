外佣违法到雇主餐厅杂货店「帮手」图赚外快 入境处拘9黑工8雇主

有现职或逾期居留外佣到雇主开设的餐厅或杂货舖，协助做杂务或「执头执尾」，图赚额外报酬。入境处在过去一连三日于全港各区进行了一个代号「剑鱼」，主要打击外佣在港违反逗留条件的非法劳工行动。行动中共拘捕17人，包括9名怀疑非法劳工或逾期逗留人士，及8名怀疑聘用非法劳工或涉案的香港居民。

入境事务处外佣专责调查组高级入境事务主任傅哲浩讲述案情时表示，整个行动中，入境处调查人员一共搜查21个目标地点，包括餐厅、零售店铺、发型屋、烧烤场及工商大厦单位等。

被捕9名非法劳工或逾期逗留人士分别为1男8女，大部分是印尼籍及菲律宾籍，年龄介乎29至50岁。当中包括2名现职外籍家庭佣工、3名逾期逗留的前外籍家庭佣工、3名持有不允许雇佣工作的担保书(俗称行街纸)人士、及1名输入劳工。而其余8名被捕香港居民为2男6女，年龄介乎26至76岁，他们是涉案公司东主、负责人及被捕外佣的合约雇主等。

今次行动中，调查人员发现几宗外佣为雇主或雇主家人经营店舖工作的个案。其中一宗个案，有外佣于合约雇主开设餐厅从事侍应、食物处理及店舖杂务等工作，调查发现涉案外佣会在晚市繁忙时段落餐厅兼职工作一至两小时，以获得额外酬劳。

而另一宗个案，调查人员在街市一间杂货店拘捕一名外佣，该外佣同样在合约雇主家人开设的杂货店做开舖、搬货、记帐及收银工作，并获得额外报酬。两宗个案的合约雇主或店舖东主亦涉嫌协助及教唆外佣从事非法工作或聘用非法劳工而被拘捕。

另外，调查人员亦在湾仔一间发型屋拘捕一名巴基斯坦籍非法劳工，涉嫌在店舖帮客人剪发、吹头及染发，估计每次获得数十元港币作酬劳。店舖负责人亦因涉嫌聘用非法劳工而即时被捕。

人员发现该发型屋主要做同乡生意，但为掩人耳目，会在店舖橱窗及门口贴大量海报遮挡外界视线，令街外人看不清楚店内情况，目的是逃避调查人员的追查。入境处会继续跟进相关案件的调查工作，不排除有更多人被捕及被检控。

傅哲浩提醒各位雇主及外佣，外佣到雇主餐厅或杂货铺「帮手」，不论时间长短，不论有否给予额外报酬，都是违法行为。外佣除违反逗留条件，安排外佣去铺头帮手的雇主亦同样违法。

根据外佣标准雇佣合约规定，外佣只可以按照合约附录《住宿及家务安排》为雇主料理家务。合约亦清楚列明，外佣不可以受雇于任何其他人士从事其他职务，开办或参与任何业务。

违例者一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁两年。另外，根据《入境条例》第38AA条，非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限人士、逾期逗留或被拒绝入境人士不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务。违者一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁3年。

入境处重申，非法劳工固然要面临刑事责任，而雇用不可合法受雇的人亦是严重罪行。任何人士如雇用不可合法受雇人士，均属违法，最高刑罚为罚款50万元及监禁10年。

为加强宣传教育，入境处推出一段全新宣传短片，提醒各位雇主切勿聘请或者安排外佣从事非法工作。入境处官方社交媒体平台将发布相关影片，欢迎各位浏览。

市民如果想举报有关非法劳工嘅活动，可使用举报非法劳工专线185185、传真、电邮或利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处作出举报。