九龙城男判头维修冷气机堕楼亡 疑无安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣脚 妻及6岁儿顿失所依

九龙城衙前塱道56至66号「御门‧前」发生致命意外，今日（19日）中午12时16日，一名38岁姓殷男冷气技工在上址一单位维修冷气机期间，意外由11楼跌落2楼平台，昏迷不醒。救护员接报到场，将事主送往广华医院，惜终告不治。

现场消息称，死者昨日（18日）到上址11楼单位检查外墙冷气机槽，今日与徒弟再到现场维修，其间死者在单位厕所爬出窗外企图维修分体式冷气，徒弟则在单位内负责传递工具。当时死者穿洞洞胶底凉鞋，并在没有穿著任何保护措施的情况下怀疑跣脚，失足跌落二楼平台，昏迷不醒，保安报警求助，警方已通知劳工处到场调查，案件仍在处理中。

工业伤亡权益会表示，对意外深感难过，职员已赶抵医院陪伴及协助家属，将继续跟进。工权会总干事萧倩文表示，死者为一名判头，与太太育有一名6岁儿子，是家中经济支柱。遗孀指现时面对具大经济及情绪压力，亦「好担心要点同个仔讲呢件事」。萧倩文指死者当时在10楼或以上楼层进行冷气零件更换工作，现场不见安全带，亦没有搭建棚架，暂时未知其堕楼原因，又提醒所有雇主及员工，于进行高空工作时必须使用全身式安全带和独立救生绳等合适的个人防护装备，且特别注意安全。