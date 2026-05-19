尖沙咀北京道隧道变身艺术画廊 惩教更生同行绘出色彩香港

尖沙咀近日多了一处打卡地标，位处北京道附近的行人隧道「华丽转身」，变成富有香港特色的艺术画廊。一班参与惩教署「沿途有『理』」延展计划的受监管青年和更生青年，日前联同共创明Teen学员及一众热心社会人士，在著名艺术家马兴文带领下，一同为该条行人隧道绘画主题为「色彩香港」的壁画，用画笔为城市注入关爱、共融同正能量。

参与活动的受监管青年和更生青年，更借着每一笔、每一画，向社会表达重建生活、回馈社区的决心。其中一位受监管青年阿明（化名）表示：「好开心可以有机会亲手为香港出一分力，将原本一条平凡嘅行人隧道变成充满艺术气息嘅空间，为香港添上色彩。呢次经历令我更加珍惜每一个回馈社会嘅机会。」

另一位更生青年阿莹（化名）则指：「喺更生路上，我好感恩遇到好多有心人帮过我，令我嘅人生重拾色彩。即使而家我嘅监管令已经完成咗，但一知道有呢个活动，我就即刻报名。我希望通过呢次集体创作，能为社区、为走过呢条隧道嘅人，带嚟正能量同埋属于香港𠮶份人情味。」

是次活动是小龙马慈善基金举办的大型艺术盛事其中一个重点项目。惩教署爱群义工团亦派出职员义工参与，协助学生一齐完成创作。