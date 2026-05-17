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机场以北海面船只翻沉 多人疑堕海 消防赶住救援

突发
更新时间：23:56 2026-05-17 HKT
发布时间：23:56 2026-05-17 HKT

机场对开海面周日（17日）晚上发生怀疑船只翻沉事故。晚上约10时半，警方接报指位于机场以北、沙洲以南一带海面有船只怀疑翻覆，并有人堕海。消防及海事处接报后，随即派出多艘救援船赶赴现场搜救。消息指，附近有船只得悉事故后，亦即时前往协助，将部分堕海人士救起。

现时仍未清楚涉事船只类型及堕海人数，搜救行动仍在进行中。

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