大埔铁骑撞塌树亡｜车Cam揭10分钟前亦有的士撞冧树 路政署料天雨阵风致腐烂位断裂

38岁姓欧男子于周六（16日）晚上10时半左右，驾驶电单车在大埔元洲仔公园对开撞及一棵塌树，当场倒地昏迷，经送院抢救后不治。今日（17日）网上流传亦一则车Cam片段，显示时间为昨日晚上10时20分，与警方接报时间相距仅约10分钟。片段可见，当时塌树拦阻其中一条行车线，远看犹如融入阴影，近望则见残枝碎屑满布路面。当时一部电单车驶经时幸因车速不快，可以及时扭开躲避，然而后方一部的士却收掣不及，直撞树木，足见现场暗藏杀机。

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路政署：即日检视现场一带所有树木

路政署表示，对意外深表难过，并向家属致以深切慰问。该署接报后即时到场检查，确认涉事树木为辖下一棵相思树，断裂树枝长约8米、直径约0.15米。经初步评估，相信树干因天雨及阵风导致其内部腐烂位置突然断裂，确实树枝断裂原因有待进一步详细检查确定。该署承办商曾于3月初及4月中作雨季前的例行检查，该树被评为状况尚可，并无异样。该署今日会完成检视涉事斜坡及邻近斜坡所有树木，如发现有问题树木，会立即安排移除，以确保公众安全。

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