大埔铁骑士撞塌树亡｜路政署：疑因天雨阵风 致腐烂位置断裂
更新时间：16:07 2026-05-17 HKT
发布时间：16:07 2026-05-17 HKT
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38岁姓欧男子于周六（16日）晚上10时许，驾驶电单车在大埔元洲仔公园对开撞及一棵塌树，当场倒地昏迷，经送院抢救后不治。路政署表示，涉事的相思树树枝长约8米，承办商曾于3月初及4月中作雨季前的例行检查，该树被评为状况尚可，并无异样；相信树干因天雨及阵风导致其内部腐烂位置突然断裂，确实树枝断裂原因有待进一步详细检查确定。
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路政署表示，昨晚11时许接获通报，大埔完善路往吐露港方向有树枝断裂跌落路面，一名电单车驾驶者驶经现场撞上断枝发生意外，送院后证实不治。该署对此深表难过，并向家属致以深切慰问。
该署接报后即时到场检查，确认涉事树木为辖下一棵相思树，断裂树枝长约8米、直径约0.15米。经初步评估，相信树干因天雨及阵风导致其内部腐烂位置突然断裂，确实树枝断裂原因有待进一步详细检查确定。
该署承办商曾于3月初及4月中作雨季前的例行检查，该树被评为状况尚可，并无异样。该署今日（5月17日）会完成检视涉事斜坡及邻近斜坡所有树木，如发现有问题树木，会立即安排移除，以确保公众安全。
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