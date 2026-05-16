黄大仙美东邨重建地盘工业意外 男工人遭铁网夹颈 昏迷送院抢救
更新时间：17:27 2026-05-16 HKT
发布时间：16:43 2026-05-16 HKT
发布时间：16:43 2026-05-16 HKT
黄大仙发生工业意外。今日（16日）下午4时许，警方接获报案，指一名男工人于东头村道180号美东邨（旧部分）公营房屋重建地盘工作期间，被铁网夹住颈部，动弹不得。救援人员到场将他救出时已陷昏迷，之后由救护车送往伊利沙伯医院抢救，警方正调查事件。
现场所见，警方封锁现场进行调查，有工人透露，当时有人在地盘内砌铁模板，之后准备吊上大厦，期间传出巨响。
翻查资料，逾40年历史的黄大仙美东邨邻近九龙寨城公园，占地约2万平方米。美东邨原有4幢楼宇，其中美东楼、美宝楼两座低矮楼宇被纳入重建范围，拆卸后在美仁楼和美德楼之间兴建四幢三四十层的高楼，可提供约 2,800 个出租单位，预计2027年完成。
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