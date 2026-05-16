新西兰南岛自驾游酿车祸　两港人游客死亡

新西兰南岛观光名胜塞尔温区发生两死三伤车祸，一辆港人自驾游的私家车昨（15日）午驶至塞尔温区发生三车相撞事故，车上两港人游客当场伤重死亡，另两港人受伤。中国驻当地总领事馆已敦促院方全力救治，并为伤者及家属提供领事服务及协助。《星岛头条》正向入境处查询事件。

车祸造成两名港人死亡。FB：Ashburton Guardian

事发于昨（15日）午1时12分，该自驾游的私家车驶经南岛塞尔温区北拉卡亚路与一号公路交界时发生车祸，造成两名港人游客身亡，同车两港人亦告受伤。据了解，三辆车发生连环相撞，造成两死三伤，其中两死者证实为香港游客，当场伤重死亡，其余三名伤者伤势从轻度到危急不等。

鉴于情况严重，当地救援部门展开大规模应变，当地圣约翰救护机构即时派出急救小​​组、一名行动经理、两部直升机和两辆救护车赶赴现场。受事故影响，现场一度封闭近5小时，车辆需要改道，车龙长达1公里。

中国驻新西兰克赖斯特彻奇总领馆表示，新西兰南岛已进入秋冬季节，天气多变，提醒自驾游客切实提高安全意识，避免发生交通事故。

中国驻新西兰克赖斯特彻奇总领馆微信公众号截图

港人新西兰自驾游发生多宗夺命车祸

新西兰自驾游方便，过去曾发生多宗夺命车祸，2018年8月，一名驻守大埔警署的姓柯高级督察在纽西兰奥克兰自驾游，不幸遇车祸身亡，同车父母同告受伤送院。

2015年2月，渣打银行高层李博正（Warren Lee）偕同妻儿往新西兰自驾游，驶至北岛一条高速公路时失事越线，迎头撼向一辆运木材货车，李博正夫妇与女儿当场丧命，儿子重伤送院。

2014年11月，退休不久的前消防处副消防总长张溢昌偕妻与另一对夫妇在新西兰自驾游，在南岛奥塔哥中部(Otago)与货车相撞，其妻与另一对夫妇不幸身亡。