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宏福苑法团前委员江祥发涉诈骗政府贷款被捕 今晨获准保释候查

突发
更新时间：01:35 2026-05-16 HKT
发布时间：01:35 2026-05-16 HKT

大埔宏福苑前法团委员江祥发及其妻子，涉嫌诈骗政府「百份百担保特惠贷款计划」逾数十万港元，并处理相关犯罪得益，于本周四（14日）遭警方拘捕。江祥发在被扣留超过一日后，于今日（16日）凌晨获准保释候查，并于约0时37分步出荃湾警署。

凌晨离开警署 谢绝一切访问

凌晨时分，江祥发身穿便服，神色疲惫但语气平静地走出警署。现场已有传媒守候，江面对镜头时先行开腔，表示：「多谢大家支持同关心。」但他随即明确表态，强调由今日起不再接受任何访问，亦不会回应与案件相关的任何细节，包括外界关注的保释条件，以及宏福苑居民早前发起的联署行动。

江祥发在现场多次重申，不会交代案件或不再受访的个中原因，仅称「希望大家体谅」。他在离去前双手合十，向在场人士祝愿「大家平安」，随即登上一辆早已在场等候的的士离开，结束短暂的交代。

据了解，案件涉及政府为支援中小企及个人推出的「百份百担保特惠贷款计划」。警方接获举报及经深入调查后，怀疑江祥发及其妻子涉嫌以虚假资料诈骗贷款，涉案金额逾数十万元，并涉嫌洗黑钱。警方于周四采取行动，将两人拘捕。

江祥发曾任大埔宏福苑第12届管理委员会委员，由于身份涉及屋苑管理事务，案件在屋苑内部引起广泛关注，早前更有居民发起联署要求交代。案件目前仍由警方进一步调查中，江祥发需于指定时间向警方报到。

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