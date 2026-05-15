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牛头角车祸｜七旬的士司机被暂控4宗罪 下周四观塘裁判法院提堂

突发
更新时间：23:05 2026-05-15 HKT
发布时间：23:05 2026-05-15 HKT

牛头角彩霞道及振华道交界前日（13日）发生致命交通意外，一名70岁的士司机落斜时疑失控铲上行人路，导致1死4伤。警方指被捕的70岁的士司机已被暂控1项「危险驾驶引致他人死亡」罪及3项「危险驾驶引致他人身体受严重伤害」罪，案件将于下周四（5月21日）上午于观塘裁判法院提堂。

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网上流出事发一刻「车Cam」片段显示，涉事的士沿振华道第2线落斜行驶，当驶至弯位时，未有根据路线指示右转彩霞道，直冲向彩霞道近休憩处一带行人路。当时路旁有一名途人等待过路，的士与其擦身而过后，猛撞向花槽石壆，的士车尾随即弹起并发出一声巨响。

有途人见状即时掉头急步离开，险被撞中市民慌忙回望。「车Cam」随即传出有人受惊尖叫。有人称：「呢架车真系离晒谱！」亦有女声高呼：「惨啊！」

车祸现场花槽石壆碎裂，有市民带同鲜花，放置在休憩处的花槽石壆旁边悼念。有的更写卡片表达哀思：「希望逝者能够早日安息」。其中一名献花女子眼泛泪光，她表示是死者同事，指死者在明爱牙科诊所工作逾10年，形容她「好好人」，当时与同事午膳后返公司途中不幸遇上意外。

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