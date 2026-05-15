青马职员车祸亡｜死者没有架子 喜欢照顾新人 同事：佢做嘢勤力认真

长青公路夺命交通意外，64岁死者何庆春人称「春哥」，入职18年，为青马管制区一名交通督道员，在同事眼中他做事勤力认真，肯教导新人，今次是青马管制区第三名员工当值期间不幸被撞毙意外，有工会促请当局加强安全措施。

相关新闻：青马密斗货车酿三车串烧 管制区男职员重创不治 另有5人受伤

据了解，春哥与前妻育有两名子女，离婚后独居天水围嘉湖山庄一单位。他于2008年入职，昨天返中更，下午2时15分开工，至下午5时许，一辆七人车沿青马大桥往九龙方向行驶，在弯位落桥期间因爆胎停下，春哥获派前往处理，独自驾驶黄色巡逻车到达，落车短短数分钟，即遭一辆顺丰速递密斗货车撞毙。

香港隧道及公路干线从业员总会主席卓和善本身是春哥的同事，昨天亦是返同一更，听到意外深感愕然，他形容春哥做事认真勤力、没有架子，很照顾新人，乐意教导新人。

相关新闻：青马职员车祸亡｜运输署称职员有著反光衣 行车线已亮红色交叉 巡逻车亦闪灯

「春哥工作经验好丰富，应该冇问题，但无奈始终有大意嘅司机」，卓和善表示，青马大桥自九七年启用以来，春哥是第三名出事员工，他希望当局吸引教训，加强员工安全。

他解释，青马管制区每更近百员工，负责大屿山、青衣及长青隧道三大区域，当有交通事故发生，一般情况下，一辆巡逻车和一辆风琴式护航车先行抵达，接着会有拖车赶抵。而公司会为每位员工购买保险，不幸事故身亡，可获等同36个月薪金赔偿。