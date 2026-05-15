宏福苑法团前委员江祥发夫妇 涉诈骗百分百担保特惠贷款被捕

大埔宏福苑屋法团管理委员会（第12届管理委员会）江祥发被捕。警方新界南总区重案组昨日以「串谋欺诈」和「洗黑钱」罪拘捕一男一女，据悉为报称工程商人的江祥发及其妻张若兰。案情透露指，江祥发及其妻同为「艺锶室内设计工程有限公司」董事，两人涉以欺诈手段，诈骗「百份百担保特惠贷款计划」逾数十万贷款及处理该笔金钱。

时任宏福苑业主立案法团第十二届管理委员会委员江祥发。

江祥发本身从事设计公司业务，亦涉猎维修工程，对装修程序有一定认识。

江祥发提交的证词提及，工程顾问鸿毅的注册检验人员沈巨忠早于2022年7月15日离世，但是在2022年9月28日有关鸿毅修葺工程估算的相关文件上，竟然出现已离世的沈巨忠签名。

政府于2020年4月，透过香港按揭证券公司推出「百份百担保特惠贷款」计划，支援受疫情影响的中小企渡过难关。根据计划，若要符合申请贷款资格，企业须要证明其公司自2020年2月份起「任何月份的营业额」, 与2019年1月至2020年6月间「任何一个季度的每月平均营业额」下跌至少3成，从而证明其公司的生意确受疫情影响。而计划的原意，是帮助雇主在该段艰难时刻，可以支付租金和工人薪金，避免裁员。

据悉，江祥发于2022年期间，先后2次向银行作出「百份百担保特惠贷款」申请时，江祥发涉嫌虚报2020年1月至3月间的营运收入，以「股东注资」等入数纪录虚报为营业所得以便制造之后收入受疫情影响大幅减少的假象，成功骗取政府推出的「百分百特惠贷款」计划批出贷款，其后大部份贷款更被人以现金方式提取，部分被直接转帐至江祥发的个人户口作为己用。

江祥发在宏福苑火灾后不时发言，亦有出席听证会。江祥发曾在会上直指「授权票」制度被滥用，成为旧法团的「铁票」，令新人难以参与。他忆述，在表决聘请「宏业」的特别业主大会上，区议员黄碧娇团队的义工曾取走他人选票。该业主报警后，黄碧娇即时拉开该女义工，并称「一场误会」。江又批评管理处做法马虎，「画个叉叉都当签咗名」。事后民政事务总署回复传媒，指接获投诉指「联署」或涉冒充，已转交执法部门及法定机构调查跟进。