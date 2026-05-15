东涌裕东苑单位电器起火 消防救熄 睡房检8旬女住户焦尸

东涌发生火警。今晨（15日）凌晨4时43分，警方及消防接获多名市民报案，指裕东苑喜东阁一单位起火，现场冒出浓烟。消防接报后赶至现场，动用一喉及一烟帽队进行灌救，至5时22分将火救熄，其间疏散约300名住客。

消防员经初步调查，相信是插住拖板的电器起火。人员在单位睡房内发现姓石(82岁)女住户的焦尸，现场暂时没有发现任何助燃剂，死者死因仍在调查中。

裕东苑业主立案法团主席周女士表示，女死者独居于上址单位，生前有拾荒习惯，除在屋内堆积大量杂物外，亦曾将物品堆放于走廊位置，传出异味及影响环境卫生。其后法团寻求社工协助，经社工跟进后，去年情况有所改善，走廊杂物亦已清理。据悉，今晨发生火警时，消防员发现单位内仍有大量杂物，进入单位搜救亦有一定困难。现时，当局正积极联络其家人跟进事件。