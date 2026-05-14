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西贡海下村屋82岁英籍翁烧炭亡 据悉为警务处前高级助理处长欧敏治

突发
更新时间：18:17 2026-05-14 HKT
发布时间：18:17 2026-05-14 HKT

西贡海下路一村屋，周二（5月12日）晚上一名82岁英籍男住客烧炭昏迷，送院抢救不治。据悉，死者为警务处前高级助理处长欧敏治（David Toby Emmet），他曾服务警队34年，退休后久居西贡，热心本地文化，惟近些年受癌患困扰。欧的子女已发布讣告，对其离世深表哀痛。

消息指，欧敏治（David Toby Emmet）服务香港警队长达34年，1994年获任为警务处高级助理处长，至1997年初退休，当年授勋获MBE勋衔。翻查传媒报道，欧敏治退休后继续在香港西贡定居，曾参与活化白沙澳一座客家村落古宅，不但斥资更亲自落手，逐渐将古宅修缮成渡假屋及小型博物馆，为当地村民所津津乐道。

据了解，欧敏治近些年患癌，需要长期服药覆诊，日常生活由家佣照顾。据家佣供述，事发当日傍晚6时许，欧在家中客厅看电视，未见异样。至晚上近11时，家佣发现有烟从欧的睡房有烟冒出，大惊报案求助。警方及救护人员赶至，发现欧倒卧床上昏迷，旁边有一盆烧过的炭，随即将他送往将军澳医院抢救，可惜回天乏术。

警方于现场发现遗书，显示死者因病轻生。欧敏治的子女透过西贡地区传媒发讣告，表示对父亲离世感到无比哀痛，称父亲已抗癌多年，人们将怀念他的坚强、毅力和关爱。

相关报道：珍惜生命｜西贡英籍翁村屋烧炭寻短 送院抢救后不治

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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