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白牌车｜警方东九龙及新界南接连「放蛇」打击 一日4司机落网

突发
更新时间：20:11 2026-05-14 HKT
发布时间：15:23 2026-05-14 HKT

东九龙总区交通部执行及管制组人员，今日（5月14日）上午在区内乔装乘客，成功截获两辆怀疑涉及非法载客取酬的私家车。两名分别34及52岁的本地男司机，分别在将军澳及牛头角涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」及「没有第三者保险而使用车辆」被捕。他们正被扣查，涉案两车亦已被扣留调查作进一步检验。

同日，新界南总区交通部执行及管制组特遣队人员于荃湾区亦乔装乘客，截获两辆怀疑涉及非法载客取酬的私家车。经调查后，两名分别45及63岁本地男司机，涉嫌「利用汽车作非法出租或取酬载客用途」，警方将会发出传票票控他们上述罪行，上述两车已被扣留作进一步检验。

警方呼吁市民，出行时应选择合法公共交通工具。如搭乘相关车辆的用途为非法载客取酬，有关车辆的第三者风险保险或会失效，一旦发生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均会失去应有保障。

根据《道路交通条例》，除非汽车获发有效的出租汽车许可证，否则任何人不得驾驶或使用车辆作出租或载客取酬之用。首次定罪可判处罚款1万元及监禁6个月，再次干犯则可被处罚2.5万元及监禁12个月。 

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