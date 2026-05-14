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牛头角夺命车祸│死者为明爱牛头角牙科诊所手术助理 明爱对此深感哀痛

突发
更新时间：13:01 2026-05-14 HKT
发布时间：13:01 2026-05-14 HKT

酿成1死4伤的牛头角夺命车祸，31岁姓徐女子不幸右脚被轧断，目前情况仍然危殆。据了解，徐与死者均为明爱牛头角牙科诊所牙科同事，香港明爱今（14日）晨在官网发表声明，对事件深感哀痛，并向逝者家属致以最深切的慰问。此外，车祸现场仍被围封，有市民献花致祭，悼念死者。

香港明爱表示，昨天牛头角彩霞道休憩处对开发生了一宗致命的交通意外，明爱牛头角牙科诊所的一名牙科手术助理在事故中不幸离世，另一名职员亦身受重伤，目前正在医院接受治疗。

明爱又指，两名职员是香港明爱大家庭的重要一员，我们对此深感哀痛，并向逝者家属致以最深切的慰问。意外发生后，明爱团队及社工已立即前往医院，全力支援伤者及亡者家属所需的协助。同时，明爱亦会为其他受影响的职员提供心理辅导及情绪支援，陪伴他们度过这段艰难时刻，共同面对失去同袍的悲痛。

右脚被轧断的姓徐（31岁）女伤者，目前情况仍然危殆，仍在伊利沙伯医院留医。另姓杨（62岁）及姓马（62岁）夫妇均情况严重，姓吴（70岁）的士司机情况稳定。

另外，彩霞道近振华道交界的彩霞道休憩处入口的车祸现场，花槽石壆碎裂，足见的士撞击力之大，现场仍被围封，有市民今晨带来两束黄色及白色的鲜花，默默放置在休憩处的花槽石壆旁边悼念。一名女子中午到来献花，双眼带点泪光，她表示是死者同事，同在明爱牙科诊所任职，死者在明爱牙科诊所工作十多年，形容死者「好好人」，当时与另一同事前往午膳途中不幸遇意外。

 相关报道：牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 7旬司机及两乘客同送院

事发于昨午1时许，70岁姓吴男司机驾驶的士，沿振华道第二线落斜，其间的士失控铲上行人路酿成1死4伤意外。

 

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