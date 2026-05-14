牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：「呢架车真系离晒谱！」｜车Cam直击

牛头角周三（13日）发生夺命交通意外，一辆的士于彩霞道及振华道交界失控铲上行人路，撞倒两名女途人，造成1死1命危。网上流出一段车Cam片段，拍下事发一刻，显示涉事的士沿斜路高速驶至弯位时，疑未有转弯，直冲向行人过路处。

从网上流传的车Cam片段可见，拍摄片段的车辆当时因红灯停在彩霞道及振华道交界灯位，前方有一辆的士亦停下。涉事的士沿振华道第二线落斜行驶，的士驶至弯位时，疑未有根据路线指示右转入彩霞道，失控直冲向彩霞道近休憩处一带行人路，高速撞向石壆后的士车尾弹起，发出一声巨响。现场有途人见状即时掉头急步离开，亦有一名准备横过马路的市民险被撞中，慌忙停步闪避。片段其后传出一下猛烈撞击声，现场有人受惊尖叫。有目击者称：「呢架车真系离晒谱！」，亦有女目击者高呼：「惨啊！」

消息指，被撞两名女途人均为本地人，为同事关系，于屯门医院任职牙科助护。其中38岁女伤者被撞至双脚严重受创，送往联合医院后证实不治；31岁女伤者右脚重创，一度被撞断，目前仍于伊利沙伯医院留医抢救。

事发于周三下午约1时50分，70岁姓吴男司机驾驶的士沿振华道落斜，驶至彩霞道3号近振华道交界休憩处时失控铲上行人路，撞倒两名女途人。司机事后报称胸口痛，清醒送院治理，并通过酒精测试。他向警方表示，当时怀疑的士煞车系统失灵。车上一对分别62岁及61岁夫妇乘客亦受轻伤，同需送院治理。

警方其后以涉嫌危险驾驶引致他人死亡拘捕该名70岁男司机，现正扣留调查。东九龙总区交通部特别调查队正跟进案件，并呼吁目击者或有资料人士致电3661 0277与调查人员联络。