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警捣毒品储存仓及制毒工场 检冰毒大麻花拘1男

突发
更新时间：15:36 2026-05-13 HKT
发布时间：15:36 2026-05-13 HKT

警方前日(11日)展开反毒品行动，以「制造危险药物」及「贩运危险药物」罪拘捕一名40岁男子，并检获约2.5公斤怀疑冰毒、11公升怀疑液态冰毒、300克怀疑大麻花及大量制毒工具，市值共约670万港元。

警方展示检获的冰毒及大麻花毒品。
警方展示检获的冰毒及大麻花毒品。
东九龙总区反三合会行动组高级督察黄煜程讲述案情。
东九龙总区反三合会行动组高级督察黄煜程讲述案情。

东九龙总区反三合会行动组高级督察黄煜程讲述案情时表示，该组于前日（11日）进行一个反毒品拘捕行动，分别在大埔区捣破一个制毒工场及在深水埗区捣破一个毒品储存仓，并拘捕一名40岁非华裔男子。

探员在本周一傍晚，于深水埗一个唐楼单位截获一名非华裔男子，其后探员随即进入其单位进行突击搜查，经搜查后发现单位内藏有大约2.5公斤怀疑冰毒，大约300克怀疑大麻花，以及大量用作包装毒品的工具及电子磅等。

稍后探员带同该男子前往大埔区一个约300呎村屋单位进行突击搜查。单位内发现有多个容器，包括水壶、胶盘，装有共约11公升怀疑液态冰毒，已使用过用作加热毒品的器皿，以及大量包装工具。警方相信上址为一个冰毒制造工场。随即以制造危险药物罪名拘捕该男子。

被捕的非华裔嘅男子，持担保书俗称行街纸，报称无业，现正被警方扣查，将会被暂控贩运危险药物及制造危险药物，案件将于明日(14日)于观塘裁判法院提堂。

警方相信系今次的行动，已经成功切断有关贩毒集团的供应链，及阻截毒品流入市面，成功瓦解一个活跃本港的贩毒集团，警方亦会积极继续追查毒品的来源 。

警方重申，贩运危险药物是非常严重的罪行。根据香港法例第134章危险药物条例， 一经定罪，最高可以罚款港币500万元及被判终身监禁。市民切勿以身试法。

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