珍惜生命｜九龙城女子家中烧炭 当场不治

今日（12日）下午1时许，警方接获报案，指一名43岁姓周女子在九龙城太子道西211号的寓所内企图自杀。人员接报到场，发现事主倒卧睡房床上，旁边有一盘烧过的炭，经检验后证实当场死亡。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service