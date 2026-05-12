警机场截「飞机猪」偷运25公斤氯胺酮市值近千万元 30岁马来西亚汉落网

贩毒集团网上招募「飞机猪」安排他们到欧洲提货后偷运到港，一名马来西亚男子为3万元报酬，将毒品带返港，毒品调查科经深入调查后锁定该个跨境贩毒集团。人员昨日(11日)采取行动，在香港国际机场以「贩运危险药物」罪拘捕一名30岁马来西亚籍男子，并检获约25公斤怀疑氯胺酮，市值约港币970万元。

毒品以宠物粮食做包装作掩饰。

警方展示检获的毒品及行李箱。

毒品调查科行动组高级督察陈源勋讲述案情

毒品调查科行动组高级督察陈源勋讲述案情时表示，经调查后，警方相信有贩毒集团在社交平台招募俗称「飞机猪」的贩毒成员，安排他们到欧洲提取毒品，再偷运到香港。昨日探员在香港国际机场入境大堂内，截查一名由米兰抵港的外籍男子，并在海关人员协助下，在其行李中搜出9包以「宠物粮食」包装、共重25公斤怀疑氯胺酮，探员随即将该男子拘捕。

被捕30岁男子持外国护照入境，现正被警方扣查，稍后被暂控一项贩运危险药品罪名，明日（13日）早上在西九龙裁判法院提堂。

警方指，贩毒集团往往以免费旅游或报酬作招徕，以吸引或招募其他人加入其毒品旅行团做「飞机猪」到海外国家或地区偷运毒品抵港。市民不应轻易相信该等声称揾快钱工作，因世界上并无免费午餐，而参与贩毒活动，只会令你断送前途。

警方重申，以任何形式协助贩毒，均属违法，贩毒亦属严重罪行，根据香港法例第134章危险药物条例，一经定罪，最高可判罚款500万元及终身监禁。