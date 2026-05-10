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中九龙干线两重型车隧道内追逐狂飙 两司机涉危险驾驶被捕

突发
更新时间：18:47 2026-05-10 HKT
发布时间：18:39 2026-05-10 HKT

中九龙干线日前发生怀疑狂乱驾驶事件，网上有车Cam影片见到一辆密斗货车与一辆拖头于隧道管道内高速行驶，其间多次无视双白线左穿右插，互相争路，两车一度几乎碰撞。消息指，警方以涉嫌危险驾驶拘捕两名涉案司机，稍后将交代案情。

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据了解，事件发生于上周五（8日）下午5时许，地点为中九龙干线油麻地段往启德方向。从网上流传片段可见，当时隧道内车流不算稀疏，涉事拖头及密斗货车沿途不断响咹，并高速于多条行车线之间穿插。最初拖头沿中线高速驶至，密斗货车其后突然切线，两车开始互相争位，期间多次贴近对方车身行驶。

其中一段由尾随车辆拍摄的片段可见，密斗货车突然由中线切入左线，其后再突然转回中线，迫使后方拖头转向右线闪避。未几密斗货车再向右逼近，两车距离一度极近，几乎碰撞，拖头其后减慢车速，密斗货车则切入右线并驶至前方。

另一段影片则显示，当时一辆电单车原本沿中线行驶，惟见两辆重型车高速逼近后，立即转往左线并刻意拉开距离，避免遭波及。有车内乘客目睹情况后惊呼，形容「两架玩紧嘢」，又提醒司机「小心啲」，担心发生意外。

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