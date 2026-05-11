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好市民奖｜挺身而出助擒「巴士老鼠」 机警车长：视而不见如助纣为虐

突发
更新时间：08:00 2026-05-11 HKT
发布时间：08:00 2026-05-11 HKT

协助扑灭罪行不分你我。任职巴士车长8年的任杰贻，去年4月驾驶巴士往返天水围期间，留意到一名男子趁其他乘客熟睡时趁机偷取财物，他毫不犹豫挺身而出上前喝斥，力保乘客财产不失，及后车长更向到场的警员提供有力证据，协助警方将疑犯绳之于法。任先生凭借高度警觉性及见义勇为的精神，荣获本届「好市民奖」，他强调若对罪恶视而不见等同助纣为虐，希望借此鼓励身边人在关键时刻要挺身而出，共同守护社会安全。

记者 麦键泷

事发于去年4月的一个清晨，巴士司机任杰贻当时正驾驶巴士往返天水围一带，在停车等候灯位期间，他习惯性地观察车内情况，赫然发现巴士上层有异。

巴士司机任杰贻(中)、警员邓彦章(左）及倪瑞谦(右)上年4月成功制止一宗发生于巴士内的盗窃案，保障了乘客的财产安全。
巴士司机任杰贻(中)、警员邓彦章(左）及倪瑞谦(右)上年4月成功制止一宗发生于巴士内的盗窃案，保障了乘客的财产安全。
「好市民奖颁奖典礼2025」于三月十四日举行。香港中华总商会会长蔡冠深博士（右）颁发「好市民奖」予得奖者任杰贻。
「好市民奖颁奖典礼2025」于三月十四日举行。香港中华总商会会长蔡冠深博士（右）颁发「好市民奖」予得奖者任杰贻。

任先生忆述，当时车厢上层仅有3名乘客，包括两名坐在前排、正在熟睡的女乘客，以及一名坐在后排男子。他发现该名男乘客形迹可疑，鬼鬼祟祟由后排走上前，于楼梯口徘徊打量，却不见有下车的意欲。

该男子见四周无人，突然将手伸进女乘客的斜孭袋，动作明显。任先生在监控画面中认定发生窃案，他立即拿起车厢麦克风大声喝止：「你在做甚么？停手！我看到你的行为，不要乱来！」

突如其来的喝斥声令疑人当场呆立，亦惊醒了两名女乘客。任先生将巴士驶至总站后，没有开启车门，并联络站头同事协助看守及报警，将疑犯困在车内直至警方赶抵，警察到场成功将该名男子拘捕。任职巴士司机8年的任先生指，自己亦是首次遇上类似情况，当刻未有考虑太多，「只觉得自己不能视而不见，看见怀疑偷窃事件，一定要挺身而出，绝不能助长这些不当行为。」

 

好市民奖励计划在1973年推出，向积极协助警方防止或侦查罪案、逮捕罪犯的市民颁发奖金，以示嘉许。1984年增设全年最杰出好市民奖，进一步推广好市民奖励计划，以鼓励更多市民协助警方扑灭罪行。即扫二维码了解更多资讯。
好市民奖励计划在1973年推出，向积极协助警方防止或侦查罪案、逮捕罪犯的市民颁发奖金，以示嘉许。1984年增设全年最杰出好市民奖，进一步推广好市民奖励计划，以鼓励更多市民协助警方扑灭罪行。即扫二维码了解更多资讯。
《好市民奖系列》影片，讲述部分得奖个案的详情及得奖人的分享。即扫二维码观看影片。
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警方接报后迅速到场，其中到场的警员倪瑞谦忆述，当时疑犯仍在狡辩，惟任先生清楚讲述其窥伺及下手的完整过程，并提供车厢闭路电视片段给警方作调查，协助警方成功拘捕疑犯，「任先生的高度警觉性，值得表扬。他提供的资料与闭路电视证据，同样是案件的关键。」

另一位协助处理案件的警员邓彦章提醒，市民在公共交通工具上应该时刻保持警惕，即使是疲累时，亦要抱紧个人财物并确保拉链拉好。他特别赞扬任先生在关键时刻挺身而出，「每人多出一分力，而非视而不见，已经可以协助警方扑灭罪行。」

获得本届「好市民奖」的任杰贻笑言，未有预料会因此获奖，作为一名专业车长，必须时刻保持「一眼关七」，不单要看清路面情况，更要时刻留意车厢内外的细微变化，遇到不义之事更要挺身而出，「我希望鼓励其他同事和市民，多留意、多关心，帮人其实只是一个瞬间的决定。」

 

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