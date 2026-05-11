好市民奖巡回展览启动「提子」母亲节惊喜快闪

警务处今年共举行三场「好市民奖巡回展览」，旨在持续向大众推广好市民精神及携手灭罪的正面讯息。首站展览已于上星期在沙田新城市广场第一期拉开序幕(5月5日至5月11日），适逢昨日（10日）母亲节，大会特别加设由警方防骗吉祥物「提子」联同「好市民联盟」主持的快闪活动，吸引不少市民到场参观。

今届展览以「好市民．一瞬间．凝力量」为主题，寓意市民若能在日常生活的关键时刻伸出援手，这份正能量便能凝聚成守护社区的强大力量，共同营造更安全、更幸福的社会环境。展览免费入场，无需登记，场内布置丰富，除了设有特色打卡区，亦提供摊位游戏及夹公仔机等互动项目。

参与活动并完成互动游戏的市民，将获赠一套四册的「提子绘本」。

警务处本年度举办共三场「好市民奖巡回展览」，首场展览于5月5日至5月11日在沙田新城市广场举行，旨在向大众持续推广好市民精神及携手灭罪的正面价值观。

昨日中午时分，「提子」现身会场进行快闪活动，与在场人士合照互动，传递「守护家人、齐心防骗」的重要讯息。参与活动并完成互动游戏的市民，更会获得最新推出、一套四册的「提子绘本」。

「好市民奖巡回展览」第一站于沙田新城市广场第一期罗马圆型献技场举行。首站展览过后，巡回活动将继续走进社区。第二站将于今年9月在旺角MOKO新世纪广场举行，第三站则于11月在观塘apm登场，市民届时可踊跃参与，共同感受好市民精神。