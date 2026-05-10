沙田禾𪨶邨23岁青年疑财困 飞堕平台送院亡
更新时间：10:30 2026-05-10 HKT
发布时间：10:30 2026-05-10 HKT
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今日（10日）早上8时07分，沙田禾𪨶邨一名男子堕楼，倒卧在厚和楼对开平台。救援人员接报赶到，事主昏迷被送往沙田威尔斯亲王医院抢救，惜终告不治。
警方在现场检获遗书，证实死者是23岁姓王男住户，相信他因受金钱问题困扰，从大厦一走廊堕下，其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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