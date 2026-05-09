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警伙团体科学园举办动物市集 助流浪毛孩寻家 推广尊重生命

突发
更新时间：20:16 2026-05-09 HKT
发布时间：20:16 2026-05-09 HKT

由新界南总区及新界北总区防止罪案办公室联合主办的第四届「宠爱一生・同游科学园 2026」动物市集，于今日（5月9日）在香港科学园第二期中庭长廊（金蛋）圆满举行。活动吸引大批市民携同宠物到场支持，场面热闹，成功向社会推广「守护动物・尊重生命」的理念。

是次活动以照顾动物「医、食、住、行」为主题，联合多间动物救援机构及企业，全方位推广动物福利。延续警队「动物守护・社区大使」计划精神。活动透过寓教于乐的方式深化市民尊重生命的价值观，进一步巩固警队与社区的联系。

活动成果丰硕 领养反应热烈

活动设有「温暖领养行动」，联合多间动物救援机构举办领养日，由专人讲解领养流程，成功收集多份领养意向书，有望为待领养动物觅得温暖家庭，实践 「领养代替购买」的理念。为鼓励领养文化，最终成功领养家庭更可获赠宠物体检服务。现场亦设有专业兽医咨询站，为市民解答饲养疑难，传授宠物健康护理资讯。

创新元素引关注 科技与生命教育结合

今年活动一大亮点为首次登场的「专业服从示范」，环保署「智能机械犬」与真犬「狗狗社区大使」同台进行服从示范大比拼，结合科技创新传扬「爱护动物」精神，吸引大批市民围观。此外，专业服从训练体验班由资深领犬导师亲授训练技巧，协助饲主提升人宠默契。有关训练广受在场市民好评，市民更表示有关知识能够让他们与自己的宠物建立更深厚的感情，充分体现生命教育的宝贵意义。

多元化活动深化教育效果

室内市集汇集多款宠物用品、营养保健品及创意周边，满足爱宠日常所需。两栖爬行动物近距离接触环节，让市民亲身感受大自然生物多样性的奇妙。户外摊位游戏嘉年华集趣味与教育于一身，成功打造缤纷热闹的动物嘉年华，广受市民欢迎。

持续推动动物福利工作

新界北及新界南总区防止罪案办公室表示，未来将继续扩展合作网络，在区内 举办更多「动物守护・社区大使」计划宣传及领养活动，与社会各界携手推动动物福利，共建宠物友善城市。 

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