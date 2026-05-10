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新闻追击｜小红书公然有人伪造住址证明 专向北上定居高才通及港漂服务

突发
更新时间：07:00 2026-05-10 HKT
发布时间：07:00 2026-05-10 HKT

 为节省生活开支，一些高才通人士、「港漂」学生及港人选择北上定居，然而在港求职或申请部份政府服务时，内地住址未必获接纳为有效证明，部分人觑见商机，将住址和信箱出租，代收来自银行等的重要信件，甚至提供「水电煤」单据供客人自行修改姓名，协助伪造住址证明。有大律师表示，若有关行为带有欺骗目的，本质上属于欺诈，不论使用相关资料进行申报的租用者，或是提供地址的出租者，均涉嫌干犯「串谋诈骗」及「使用虚假文书」等罪行，提醒市民切勿为了绳头小利出租住址或信箱。

突发行动组

「地址是私人住宅，商务、政府和私人信件均可用，可以作为香港地址证明哦！」内地社交平台「小红书」出现不少宣称提供「香港私人信箱」、「代收信件」的帖文，发帖者自称拥有香港住宅地址，提供私人邮箱租借服务，可代收包裹及信件，收费大多以月租计算，「适用人群包括赴港高才通申请者、港漂学生、来港办事需地址证明人群等」。

记者向其中一名声称可代收银行卡、电话卡等信件的出租者了解，对方称出租的沙田地址为家人居住的单位，收费便宜，「先收60(元)(人民币，下同)地址费给地址，后续到件大陆邮寄收100(元)」，另外亦可作为地址证明，「有水、电、燃气单据提供，各按200(元)一份，名字的房东的，需要改自己名字的话自己P(改图)的。」

记者询问改图作为地址证明会否有违法风险，对方表示其他客户都是自行改图，从未有人因此涉嫌违法被检控，「我们在住，给你提供这个，也不会没事追究你们。」

曾有一名来港读硕士内地女子，为丈夫女儿申请受养人进入许可时，提交虚假水电费帐单作住址证明，被入境处拘捕。资料图片
曾有一名来港读硕士内地女子，为丈夫女儿申请受养人进入许可时，提交虚假水电费帐单作住址证明，被入境处拘捕。资料图片

大律师陆伟雄指出，若租用者利用并非自己的地址申请各类权利或服务，本质上属于欺诈，当申请人使用不属于自己的邮箱地址进行申请，意图令相关机构相信其在香港有实质联系，从而获得原本不具备资格拥有的服务或权利时，便已构成犯罪。

陆伟雄续指，出租者与租用者之间存在「串谋」行为，双方均需承担法律责任，根据香港法例，「串谋诈骗」罪行最高刑罚为监禁14年；此外，若过程中涉及提交伪造的证明文件，亦可能被检控「使用虚假文书」罪。

大律师陆伟雄提醒市民，切勿为了绳头小利出租住址或信箱。资料图片
大律师陆伟雄提醒市民，切勿为了绳头小利出租住址或信箱。资料图片

出租地址或信箱其实存在不少风险，陆伟雄提醒，若信箱被不法分子利用进行非法用途，业主极大机会受到牵连，另若租用者存心借款不还，并提交有关地址证明以取得贷款，即使业主并非借款人，日后仍可能面临追债者的滋扰，呼吁市民不要为了微薄的出租利润铤而走险。

至于市民为了「帮朋友」或「不收钱」借出私人信箱，陆大状强调，有否涉及金钱交易并非定罪的唯一考量，他以申报学校为例，若家长并非居住于该区校网，却借用他人地址报读学校，在法律上同属欺诈，「有否收钱、收多少，只是影响罪责轻重的因素，而不是代表可以免除法律责任。」

相关报道：新闻追击｜跨境生活成风 议员促政府与时并进 检视各项服务住址证明要求

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