海关截查泰国抵港20岁男 揭随身行李藏130万元大麻花

一名20岁男旅客昨日（5月8日）从泰国曼谷飞抵香港国际机场。海关人员替他清关时，在其携同的随身行李内发现约7公斤、约值130万元怀疑大麻花，遂把该名男子拘捕。被捕男子已被控以一项贩运危险药物罪，案件将于5月11日在西九龙裁判法院提堂。

被捕男子已被控以一项贩运危险药物罪，案件将于5月11日在西九龙裁判法院提堂。

海关会继续根据情报分析，以及重点拣选来自高风险地区的旅客作清关检查，加强打击贩运毒品活动；同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

市民可透过24小时热线182 8080，专用电邮[email protected]或网上表格，举报怀疑贩毒活动。

海关检获约7公斤、约值130万元怀疑大麻花。