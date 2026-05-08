Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台深夜一度发黄雨信号 指葵青区雨势特大或严重水浸 今日气温徘徊24度左右

突发
更新时间：07:28 2026-05-09 HKT
发布时间：23:53 2026-05-08 HKT

天文台于今日（8日）晚上11时35分发出特别天气提示，指骤雨正影响珠江口一带，预料在未来两三小时内，本港部分地区的雨势会较大，呼吁市民密切留意天气的最新变化。至周六（9日）凌晨0时26分，天文台发出黄色暴雨警告信号，指香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。

0时13分，天文台表示，预料强阵风吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。

0时35分，天文台发出局部地区大雨提示，指葵青区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

凌晨4时10分，天文台取消黄色暴雨警告信号。

天文台表示，在晚上十一时，热带风暴黑格比集结在雅蒲岛之东南偏南约70公里，预料向西北偏西移动，时速约15公里，横过西北太平洋。

周六(9日早上7时15分，天文台更新资讯表示，一股清劲至强风程度的偏东气流正影响广东沿岸。同时，一道云雨带正覆盖该区。本港今早天气稍凉，多处地区气温较昨日低一至两度。 在上午八时，热带风暴黑格比集结在雅蒲岛之西南偏西约150公里，预料向西北偏西移动，时速约15公里，横过西北太平洋。

本港地区今日天气预测 多云，有几阵骤雨。日间气温徘徊在24度左右。吹和缓至清劲东风，初时离岸及高地间中吹强风。

展望周日仍然稍凉。随后两三日短暂时间有阳光，日间炎热。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
郑欣宜跟靓仔医生合照流出 神态羞怯身形再有变化 被赞一部位状态A+感情状况惹议
影视圈
15小时前
李泳豪母亲节未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：闹都冇用  赞鼎爷经济封锁哥哥｜独家
02:52
李泳豪母亲节未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：闹都冇用  赞鼎爷经济封锁哥哥｜独家
影视圈
13小时前
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识。
12:07
「视帝」陈山聪亲揭TVB年报排位「失踪」原因 陈展鹏唔准女儿入行：连数字都未识
影视圈
11小时前
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
李泳汉揭李家鼎曾遭软禁 公开录音反击弟弟「处心积虑」争产 李泳豪亲回为保鼎爷揭真相
影视圈
7小时前
「遗产界KOL」梅启明终有接班人 李泳汉「高中冇毕业」理直气壮搲家用 网民惊呼一百个劲
「遗产界KOL」梅启明终有接班人 李泳汉「高中冇毕业」理直气壮搲家用 网民惊呼一百个劲
影视圈
14小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
2026-05-08 06:00 HKT
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
港女疑被邻居笃灰公屋富户！每晚返去陪嫲嫲食饭 被指「揸豪车出入」 网民︰为咗3K乜都做得出
生活百科
17小时前
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
九龙城拐婴案│ 半岁女儿猝死 恐情夫责骂 「三奶」报假案被揭穿
突发
9小时前
长者专享八达通全新「乐赏会」！用乐悠咭日日拍咭即赚$2 百佳/屈臣氏/丰泽 1招入会再送赠品
长者专享八达通全新「乐赏会」！用乐悠咭日日拍咭即赚$2 百佳/屈臣氏/丰泽 1招入会再送赠品
时尚购物
18小时前
名人家族爆争产 手持楼契可放售或加按套现？专家拆解遗产物业买卖迷思
名人家族爆争产 手持楼契可放售或加按套现？专家拆解遗产物业买卖迷思
楼市动向
15小时前